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إقتصاد

لأوّل مرة قبل أكثر من عقد.. بورصة دبي تقفز إلى هذه الأرقام

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:24
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قفز مؤشر دبي، الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد، بينما انخفضت معظم الأسواق الأخرى في الخليج مع استعداد المستثمرين لخفض أقل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل.

وواصل مؤشر دبي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي وارتفع 0.6 بالمئة إلى 5093 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى في 10 سنوات وثلاثة أشهر. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، بنسبة 0.8 بالمئة، وصعد سهم الخليج للملاحة 1.3 بالمئة.
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وزاد سهم شعاع كابيتال 5.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر. ووافق مجلس إدارة البنك الاستثماري يوم الجمعة على صفقة مع دائن رئيسي لإعادة هيكلة تسهيلات مستحقة قيمتها 208 ملايين درهم (56.64 مليون دولار).

وانخفض المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع تراجع أغلب القطاعات. وهبط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، بنسبة 0.9 بالمئة، كما نزل سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 1.7 بالمئة.

وارتفع سهم المملكة القابضة ثمانية بالمئة في التعاملات المبكرة بعد أن قالت الشركة إنها استحوذت على حصة بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في شركة إكس.إيه.آي الناشئة للذكاء الاصطناعي التي يملكها إيلون ماسك.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.5 بالمئة وتراجع سهم لولو للتجزئة 1.1 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع نزول كل الأسهم المدرجة عليه تقريبا. وخسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، بنسبة 0.5 بالمئة، كما تراجع سهم قطر لنقل الغاز واحدا بالمئة.

وخفض صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس من 100 نقطة أساس في عام 2025، وزادوا من توقعاتهم بشأن التضخم. ويتوقع المتداولون حاليا خفضا بنسبة 35 نقطة أساس في عام 2025.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار. (سكاي نيوز)

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