أمرت جماعة الحوثي في المين برفع الجاهزية في عموم مستشفيات صنعاء، تحسباً لهجوم إسرائيلي رداً على الهجمات الصاروخية التي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".



وجاء في تعميم لقوات الحوثي نقلته وكالة "الأناضول" مساء الثلاثاء، أنه "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء الهجمات الإسرائيلية، يتم رفع الجاهزية في جميع أقسام المستشفيات وبنوك الدم".

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كذلك، شدد التعميم على ضرورة "جاهزية سيارات الإسعاف تحسباً لأي طارئ".



ووجهت قوات الحوثيين تعميمها إلى مديري المستشفيات العامة والخاصة، إضافة إلى مديري مكاتب الصحة في مديريات مدينة صنعاء.



ويأتي ذلك تحسباً لعملية عسكرية تعد لها تل أبيب لشن هجوم رابع على أهداف ميليشيا الحوثيين إثر سلسلة هجمات صاروخية حوثية.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على بلورة خطط لشن هجوم رابع على أهداف للحوثيين في اليمن، في ظل تصاعد التوترات إثر سلسلة من الهجمات الصاروخية التي أُطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا اليوم الأربعاء، أعلنت قوات الحوثي مهاجمة هدف عسكري لإسرائيل في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي.



وباشرت ميليشيا الحوثيين منذ تشرين الثاني 2023، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.



كذلك، تشن قوات الحوثيين بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء الحرب في قطاع غزة. (إرم نيوز)