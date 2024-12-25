قرار جديد.. هذا مصير مؤسسة "أسماء الأسد" في سوريا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي كانت تديرها أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

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ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تغييرات شاملة تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة بالنظام السابق، في ظل التحولات السياسية والإدارية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام.

وتُعد مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واحدة من أبرز المؤسسات التي ارتبطت بشكل مباشر بأسماء الأسد، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم الدعم لمشاريع اجتماعية واقتصادية اعتُبرت واجهة لإحكام السيطرة على موارد البلاد.



القرار الوزاري يُنظر إليه كجزء من محاولات فصل إرث النظام السابق عن الهيكل الإداري الجديد، وسط توقعات بمزيد من الإجراءات لإعادة بناء المؤسسات السورية على أسس جديدة.