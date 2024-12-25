استطلاع: 44% من الإسرائيليين متشائمون بشأن مستقبل دولتهم

Advertisement

أظهر استطلاع للرأي العام انقسام الإسرائيليين بين متفائل ومتشائم بشأن مستقبل "دولة إسرائيل"، مع نسبة تشاؤم لافتة بلغت 44 بالمئة.وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء: "ينقسم الشعب الإسرائيلي بين 50 بالمئة متفائلين بمستقبل دولة إسرائيل و44 بالمئة متشائمين و6 بالمئة لا يعرفون".وأضافت: "هناك فرق واضح بين ناخبي أحزاب الائتلاف (الحاكم)، حيث الغالبية العظمى منهم (79 بالمئة) متفائلون بمستقبل البلاد، وناخبي المعارضة والأحزاب العربية ومعظمهم متشائمون حيال ذلك (63 بالمئة من ناخبي المعارضة و68 بالمئة من ناخبي الأحزاب العربية)".وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار" للأبحاث دون إيضاحات بشأن طبيعة العينة وتاريخ إجرائه وهامش الخطأ.