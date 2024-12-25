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بالفيديو.. لحظة خروج ناجين من تحطم طائرة في كازاخستان

Lebanon 24
25-12-2024 | 06:41
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أعلنت وزارة الطوارئ الكازاخستانية عن مقتل 42 شخصاً ونجاة 25 شخصاً من حادث تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخستانية.
 
وجاء في البيان: "كان على متن الطائرة 67 راكباً، بينهم 5 من أفراد الطاقم، ونجا 25 شخصاً، تم نقل 22 منهم إلى المستشفى".

من جانبها، قالت خطوط طيران أذربيجان، إن تحطم طائرة الركاب جاء بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

وأوضح فيديو متداول لحظة إخراج المسافرين الناجين من بين حطام الطائرة الأذربيجانية التي سقطت في كازاخستان.

ومن بين الناجين 10 مواطنين من الاتحاد الروسي، و14 مواطناً من أذربيجان، و2 مواطنين من قيرغيزستان، ولم يتم إثبات جنسية 3، حسبما أفادت وزارة الصحة.
 
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أسماء الركاب
 
ونشرت الخطوط الجوية الأذربيجانية قائمة بأسماء الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت بالقرب من أكتاو.

كذلك، ذكرت أن طائرة الرحلة رقم جيه2-8243، وهي من طراز إمبراير 190، كانت تحلق من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان، لكنها اضطرت إلى إجراء هبوط اضطراري على بعد ثلاثة كيلومترات تقريبا عن مدينة أكتاو بكازاخستان.

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن الطائرة حولت مسارها بسبب الضباب في غروزني.

وقالت هيئة الرقابة المعنية بالطيران في روسيا في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطيار قرر الهبوط اضطراريا بعد اصطدام سرب من الطيور بمحركات الطائرة.

من جانبها، قالت السلطات في كازاخستان إنها بدأت النظر في تصورات مختلفة محتملة لما حدث، بما في ذلك حدوث مشكلة تقنية، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

بدوره، قرر رئيس أذربيجان إلهام علييف العودة إلى بلده بعد التحطم من روسيا التي كان من المقرر أن يحضر فيها قمة، اليوم الأربعاء.
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