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عربي-دولي
سوريا.. الألغام تقتل 24 شخصاً خلال شهر!
Lebanon 24
25-12-2024
|
06:40
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لقي ما لا يقل عن 24 شخصاً حتفهم، وأصيب العشرات خلال أقل من شهر، جراء انفجار مخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.
وقال الدفاع المدني السوري ( الخوذ البيضاء)، على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن "انفجار مخلفات الحرب تصاعد بشكل كبير، بعد التطورات الميدانية على الأرض، وانهيار نظام الرئيس السوري السابق الأسد وتلاشي خطوط التماس التي تنتشر فيها الألغام، والذخائر غير المنفجرة بشكل كبير".
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وأضاف أن "هذه المخلفات تهدد حياة السوريين، وتعمق مأساتهم في رحلة البحث عن الأمان، والعودة لمنازلهم والعمل في مزارعهم بمناطق سورية واسعة".
وأشار إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح منها بليغة، إثر 4 انفجارات منفصلة لألغام من مخلفات نظام الأسد.
وأوضح أن الحوادث الأربعة التي استجابت لها فرق الدفاع المدني لانفحار مخلفات الحرب، أمس الثلاثاء، هي مقتل شخصين من فرق تابعة للشرطة المدنية بمدينة الباب، بانفجار لغم في قرية خربشة بريف حلب الشرقي.
ولفت إلى مقتل شخص بانفجار لغم في قرية الحامدية جنوبي إدلب، وإصابة طفلة بجروح بليغة بانفجار لغم في بلدة عاجل بريف حلب الغربي، بالإضافة إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متوسطة بانفجار لغم في مدينة تادف شرقي حلب.
وكشفت الخوذ البيضاء، عن مقتل مدني وإصابة اثنين بجروح أحدهما إصابته بليغة، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب يوم الأحد الماضي، في قرية القسطل بريف مدينة السلمية الشرقي في محافظة حماة، وإصابة 12 مدنياً بينهم 9 أطفال بجروح، في 4 حوادث لانفجار مخلفات الحرب في سوريا، يوم السبت الماضي.
وقال الدفاع المدني إن "فرقه وثقت من تاريخ 27 تشرين الثاني الماضي، حتى 21 كانون الأول الجاري، مقتل 20 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 22 مدنياً بينهم 12 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية".
(24)
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