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من الأمم المتحدة.. نداءٌ لإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى غزة

Lebanon 24
25-12-2024 | 06:52
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دعا مكتب الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مجدداً إلى تقديم مساعدات عاجلة للمنشآت الطبية في قطاع غزة المحاصر، وخاصة للمستشفيات في الشمال، حيث تتواتر تقارير عن استمرار الهجمات على المستشفيات هناك، وفي محيطها.
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وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن النداء، الذي أطلقه المكتب الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، هو من أجل توفير الغذاء والمياه، التي تشتد الحاجة إليها.

ولا يتوفر في مدينة غزة بشمال القطاع سوى 3 أجهزة تنفس اصطناعي للأطفال الرضع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).


وتدهور الوضع في مستشفيات كمال عدوان والعودة والمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة بشكل كبير، منذ الأحد، عندما قال الجيش الإسرائيلي إنه "قام بعملية محدودة ضد حركة حماس في المنطقة المحيطة بالمستشفى الإندونيسي".


كذلك، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن شمال غزة لا يزال محاصراً بشكل شبه كامل.
 
ومنذ بداية الشهر الجاري، رفضت السلطات الإسرائيلية 48 من أصل 52 محاولة قامت بها الأمم المتحدة، لتنسيق وصول المساعدات الإنسانية، وفق "أوتشا".


ووفقاً لرواية إسرائيل، هناك ما يكفي من مواد الإغاثة المتاحة، ولكن الأمم المتحدة لم تتمكن من توزيعها. (24)
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