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عربي-دولي

عبر حرقها.. عمليات التخلص من الكبتاغون في سوريا بدأت

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:12
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أعلنت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، إحراق نحو مليون حبة من مخدر "الكبتاغون"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقبل نحو أسبوع، تعهد قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، أن تضع الأجهزة العاملة "حدًّا لإنتاج الكبتاغون في سوريا"، معلقًا بالقول "إن نظام الأسد يستحق جائزة عالمية في صناعة الكبتاغون".
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