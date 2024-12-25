Advertisement

عربي-دولي

بالتفاصيل.. إليكم خارطة النفوذ الإسرائيلي الجديد في سوريا

Lebanon 24
25-12-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1297421-638707382837790787.png
Doc-P-1297421-638707382837790787.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وسّع الجيش الإسرائيلي من رقعة توغلاته في الجنوب السوري للأسبوع الثاني على التوالي، لتشمل مساحة توغله حتى الآن نحو 20 بلدة وقرية واقعة في مدينتي القنيطرة واصل الجيش الإسرائيلي توغلاته في المناطق الجنوبية من سوريا للأسبوع الثاني على التوالي، موسعًا نطاق عملياته لتشمل نحو 20 بلدة وقرية في مدينتي القنيطرة ودرعا، بالإضافة إلى مناطق واسعة على امتداد الجولان وقمة جبل الشيخ. هذا التصعيد العسكري يأتي في إطار سلسلة من التوغل التي استهدفت الأراضي الحدودية السورية مع إسرائيل.
Advertisement

ووفقًا لمصادر مطلعة في درعا، فإن الجيش الإسرائيلي تمكن من السيطرة على نحو 500 كيلومتر مربع من الجغرافيا السورية في محافظات الجنوب السوري منذ سقوط نظام الأسد. 

وأكدت المصادر، لـ"إرم نيوز"، أن التوغلات الإسرائيلية التي زادت وتيرتها في الأيام الأخيرة، باتت تشكل خطرًا على وحدة وسيادة الأراضي السورية، كما تشكل تهديدًا لدول الجوار السوري.

وتشمل خريطة المناطق التي باتت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي النقاط التالية:

• مناطق الجولان كافة.

• قمة جبل الشيخ.

• قرية صيدا الريفية التابعة لمحافظة القنيطرة.

• قرية عابدين الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

• قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

• قرية نافعة في حوض اليرموك.

• قرية كويا في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا.

• قرى الدرعيات والبصالي وعين القاضي في ريف القنيطرة.

• قرية المقرز المحاذية لصيدا الجولان.

• قرية أم باطنة في الريف الجنوبي الشرقي من محافظة القنيطرة.

• قرية جملة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لدرعا.

• سد المنطرة في محافظة القنيطرة.

• قرية أم العظام وقرية العدنانية.

• مرتفع شارة الحرمون في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

• قرية سويسة في ريف القنيطرة الجنوبي.

• بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

ومع توسع الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، أصبحت 95% من مساحة محافظة القنيطرة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ما أدى لعزلها مع بلدات أخرى عن الوطن الأم سوريا. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-12-25
10:50 | 2024-12-25
10:36 | 2024-12-25
10:22 | 2024-12-25
10:16 | 2024-12-25
10:02 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24