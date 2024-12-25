نتنياهو يرد على بيان حماس بشأن "تأجيل اتفاق غزة"

Advertisement

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تصريحات حماس واتهامها لإسرائيل بعرقلة التوصل إلى اتفاق.وقال مكتب نتانياهو، في بيان، إن "منظمة حماس تكذب مرة أخرى، وتتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل وضع الصعوبات أمام المفاوضات. ومع ذلك، ستستمر إسرائيل في جهودها بلا كلل لإعادة جميع المختطفين".(الحرة)