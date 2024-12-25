عن عملية إطلاق النار على سوريين.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

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قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن عناصره أطلقوا نيرانًا تحذيرية لإبعاد متظاهرين في جنوب سوريا، مشيرًا إلى أنه يحقق في "ادعاءات" بوقوع إصابات.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "في وقت سابق اليوم تم رصد عدة تجمعات لأشخاص في منطقة جنوب سوريا، حيث اقترب المشاركون فيها إلى قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة".وتابع:" دعت القوات الناس للابتعاد ليتم بعد ذلك إطلاق النار لإبعادهم، حيث وردت ادعاءات عن وقوع إصابات في المنطقة ليتم فحصها".