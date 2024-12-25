Advertisement

عربي-دولي

عن عملية إطلاق النار على سوريين.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
25-12-2024 | 09:22
A-
A+
Doc-P-1297432-638707406929436723.png
Doc-P-1297432-638707406929436723.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن عناصره أطلقوا نيرانًا تحذيرية لإبعاد متظاهرين في جنوب سوريا، مشيرًا إلى أنه يحقق في "ادعاءات" بوقوع إصابات.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "في وقت سابق اليوم تم رصد عدة تجمعات لأشخاص في منطقة جنوب سوريا، حيث اقترب المشاركون فيها إلى قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة".
Advertisement

وتابع:" دعت القوات الناس للابتعاد ليتم بعد ذلك إطلاق النار لإبعادهم، حيث وردت ادعاءات عن وقوع إصابات في المنطقة ليتم فحصها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-12-25
10:50 | 2024-12-25
10:36 | 2024-12-25
10:22 | 2024-12-25
10:16 | 2024-12-25
10:02 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24