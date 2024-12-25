تصريح خطير.. سفينة روسية تعرّضت لهجوم إرهابي في البحر المتوسط

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أعلنت شركة "أوبورون لوجيستيكا" المالكة لسفينة الشحن الجاف الروسية Ursa Major التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط، أن السفينة تعرضت لهجوم إرهابي.وتعتقد الشركة أنه في 23 كانون الثاني 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة. ووفقا لشهادة أفراد طاقم السفينة، في الساعة 13:50، وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في الجانب الأيمن في منطقة المؤخرة. وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها.وأكدت الشركة أن Ursa Major لم تكن محملة بأكثر من طاقتها. ووفقا للشركة، تعد هذه واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن.وكانت السفينة تبحر من ميناء سان بطرسبرغ إلى فلاديفوستوك بحمولة تزن 806 أطنان.وغرقت سفينة "Ursa Mayor" في البحر الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين. وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري. (روسيا اليوم)