Advertisement

عربي-دولي

تصريح خطير.. سفينة روسية تعرّضت لهجوم إرهابي في البحر المتوسط

Lebanon 24
25-12-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1297441-638707430075378800.png
Doc-P-1297441-638707430075378800.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "أوبورون لوجيستيكا" المالكة لسفينة الشحن الجاف الروسية Ursa Major التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط، أن السفينة تعرضت لهجوم إرهابي.

وتعتقد الشركة أنه في 23 كانون الثاني 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة. ووفقا لشهادة أفراد طاقم السفينة، في الساعة 13:50، وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في الجانب الأيمن في منطقة المؤخرة. وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها.
Advertisement

وأكدت الشركة أن Ursa Major لم تكن محملة بأكثر من طاقتها. ووفقا للشركة، تعد هذه واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن.

وكانت السفينة تبحر من ميناء سان بطرسبرغ إلى فلاديفوستوك بحمولة تزن 806 أطنان.

وغرقت سفينة "Ursa Mayor" في البحر الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين. وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-12-25
10:50 | 2024-12-25
10:36 | 2024-12-25
10:22 | 2024-12-25
10:16 | 2024-12-25
10:02 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24