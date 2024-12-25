جامعات سوريا.. نحو اعتماد أسماء جديدة

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أعلنت الإدارة السورية الجديدة، الأربعاء، تعديل تسمية جامعتي تشرين والبعث في كل من محافظة اللاذقية وحمص، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا".ووفق القرار الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد البشير، تقرر تعديل تسمية جامعة تشرين في محافظة اللاذقية لتصبح "جامعة اللاذقية"، وتسمية جامعة البعث في محافظة حمص لتصبح "جامعة حمص".وكانت تسمية تشرين والبعث تشيران إلى انقلاب حزب البعث واستيلائه على السلطة في 16 تشرين الثاني عام 1970والذي سماه النظام السابق بـ "الحركة التصحيحية". (العربية)