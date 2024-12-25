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عربي-دولي

تحدّث عن "حزب الله".. هذه رسالة نتنياهو للحوثيين

Lebanon 24
25-12-2024 | 14:15
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تهديداً جديداً للحوثيين في تصريحاته الأخيرة.

وقال نتنياهو: "سنلقّن الحوثي درسًا قاسيًا كما فعلنا مع حماس وحزب الله ونظام الأسد".
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