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بشأن الرهائن في غزة.. دعوة من الرئيس الإسرائيلي إلى حكومة بلاده

Lebanon 24
25-12-2024 | 14:54
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دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، الحكومة لتكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
     
وقال هرتسوغ، في بيان: "أدعو قيادتنا إلى العمل بكل قوتها وبكل الوسائل المتاحة لنا للتوصل إلى اتفاق".
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إسحق هرتسوغ

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