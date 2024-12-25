بعد تصريحات البابا المناهضة لإسرائيل.. الأخيرة تتخذ هذا الإجراء

استدعت الخارجية الإسرائيلية، سفير الفاتيكان لدى إسرائيل "أدولفو تيتا إيليانا" بعد تصريحات لبابا الفاتيكان فرنسيس حول قطاع غزة، اعتبرتها تل أبيب مناهضة لإسرائيل.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "استدعاء السفير تم يوم الثلاثاء لغرض التعبير عن خيبة أمل إسرائيل من تصريحات البابا".

Advertisement