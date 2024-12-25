Advertisement

عربي-دولي

كلام مثير.. هذا ما قاله زعيم المعارضة الإسرائيلية عن نتنياهو

Lebanon 24
25-12-2024 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1297557-638707639765146843.jpg
Doc-P-1297557-638707639765146843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء،  أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى"، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية. 

Advertisement
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية أن المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس تواجه صعوبات بشأن "مسار صفقة التبادل".

وادعت أن "حماس ترفض تقديم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء والأموات الذين من المفترض أن تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة".

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المفاوضات "إن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدود، ونحن في مرحلة يتعين فيها على المستوى السياسي أن يتخذ قرارات".

وزعمت المصادر أن "حماس تتجاهل ضغوط الوسطاء". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:40 | 2024-12-25
16:54 | 2024-12-25
16:40 | 2024-12-25
16:37 | 2024-12-25
16:31 | 2024-12-25
16:10 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24