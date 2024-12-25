كلام مثير.. هذا ما قاله زعيم المعارضة الإسرائيلية عن نتنياهو

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وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية أن المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس تواجه صعوبات بشأن "مسار صفقة التبادل".وادعت أن "حماس ترفض تقديم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء والأموات الذين من المفترض أن تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة".ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المفاوضات "إن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدود، ونحن في مرحلة يتعين فيها على المستوى السياسي أن يتخذ قرارات".وزعمت المصادر أن "حماس تتجاهل ضغوط الوسطاء". (روسيا اليوم)