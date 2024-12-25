في أول اتصال رسمي.. ليبيا تؤكد دعمها للحكومة السورية الجديدة

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وذكرت وزارة الخارجية السورية أن "اللافي نقل خلال الاتصال رسالة إلى الجانب السوري من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة"، أكد فيها "دعم ليبيا للشعب السوري والحكومة السورية الحالية".وشدد اللافي "حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تبادل الوفود وتطوير التعاون في مختلف المجالات"، مؤكدا على "أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".من جانبه، عبر الشيباني، عن تقديره "لمواقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية" إزاء سوريا، مشيداً بـ"روابط الأخوة والتاريخ التي تجمع الشعبين الشقيقين".وأعرب عن "تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع ليبيا". (روسيا اليوم)