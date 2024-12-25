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عربي-دولي

قتلى جرّاء أعمال شغب داخل سجن في موزامبيق

Lebanon 24
25-12-2024 | 17:40
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فرّ أكثر من 1500 محتجزاً من سجن في مابوت، عصر الأربعاء، مستغلّين اضطرابات في المنشأة على خلفية توترات تشهدها موزامبيق لليوم الثالث على التوالي بعد تأكيد فوز حزب فريليمو الحاكم في انتخابات تقول المعارضة إن تزويراً شابها.
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وأكد قائد الشرطة الوطنية برناردينو رافايل في مؤتمر صحفي في المساء أنه "في المجموع فرّ 1534 محتجزاً من السجن الواقع على بعد نحو 15 كيلومتراً من العاصمة.

وقال إن "33 من الفارين قُتلوا وأصيب 15 آخرون في اشتباكات مع حراس السجن".
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