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عربي-دولي

بعد الحادث الدموي.. الخطوط الأذربيجانية تُعلّق رحلاتها إلى الشيشان

Lebanon 24
25-12-2024 | 18:32
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قرّرت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق رحلاتها إلى مدينتين في جنوب روسيا بعد تحويل مسار طائرة ركاب متّجهة إلى هذا الاتجاه عبر بحر قزوين وتحطّمها بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، ممّا أسفر عن مقتل العشرات.
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وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة في بيان، يوم الأربعاء، إن "الطائرة من طراز "إمبراير إس إيه 190" كانت تقل 62 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم في رحلة من باكو عاصمة أذربيجان إلى مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية عندما غيرت مسارها للقيام بهبوط اضطراري في كازاخستان".

وقد أسفر حادث التحطم عن مقتل 38 شخصاً وإنقاذ 29 آخرين.
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