بعد الحادث الدموي.. الخطوط الأذربيجانية تُعلّق رحلاتها إلى الشيشان

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وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة في بيان، يوم الأربعاء، إن "الطائرة من طراز "إمبراير إس إيه 190" كانت تقل 62 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم في رحلة من باكو عاصمة أذربيجان إلى مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية عندما غيرت مسارها للقيام بهبوط اضطراري في كازاخستان".وقد أسفر حادث التحطم عن مقتل 38 شخصاً وإنقاذ 29 آخرين.