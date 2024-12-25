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عربي-دولي

ألمانيا.. العثور على جثتي طفلين ووالدتهما مصابة ومشكوك بكونها القاتلة

Lebanon 24
25-12-2024 | 23:45
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أفادت الشرطة الألمانية أنها عثرت على جثتي طفلين ووالدتهما المصابة (39 عاما) في منزل في مدينة روزنهايم جنوب البلاد يوم أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيان إن أحد المعارف اتصل بخدمات الطوارئ بعد أن ذهب إلى المنزل للإطمئنان على الأسرة ليكتشف الأمر.
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وجاء في البيان، يفترض المحققون أن المرأة قتلت الطفلين (6 و 7 سنوات) بأداة يوم الثلاثاء أو خلال الليل قبل أن تحاول قتل نفسها.

ونقلت الشرطة المرأة إلى مستشفى حيث تخضع  للمراقبة، فيما قال الأطباء إن حالتها الصحية مستقرة، في حين يتلقى أفراد الأسرة الرعاية من قبل فرق التدخل في الأزمات.

وأوضحت الشرطة أن خلفية الجريمة لا تزال غير واضحة، ولا تزال التحقيقات التي يشارك فيها المدعي العام والطب الشرعي وفريق تحقيق جنائي، جارية.

وأضافوا أنه لا توجد أدلة تشير إلى تورط أي جناة آخرين.

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