Advertisement

إقتصاد

موّلوا تطوير أسلحة نووية.. سيؤول تفرض عقوبات على كوريين شماليين

Lebanon 24
25-12-2024 | 23:54
A-
A+
Doc-P-1297621-638707932471791607.png
Doc-P-1297621-638707932471791607.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت سيؤول أنها ستفرض عقوبات مستقلة على 15 عاملا كوريا شماليا بقطاع تكنولوجيا المعلومات وكيان واحد لـ"دورهم في أنشطة إلكترونية غير شرعية لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيؤول إن 14 من الأفراد الخمسة عشر بمن فيهم بارك هونغ ريونغ، ويون جونغ سيك، وري إيل جين، يشتبه في أنهم يعملون في الخارج لـ"كسب العملات الأجنبية من خلال أنشطة إلكترونية غير قانونية مثل سرقة العملات المشفرة لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية الذي تحظره قرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
Advertisement

وينتمي جميع الأفراد المشار إليهم إلى المكتب العام 313 التابع لإدارة صناعة الذخائر في الشمال المسؤولة عن البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية، وفق وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستضيف أيضا شركة "جوسون كوم جونغ" لتبادل المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية إلى قائمة العقوبات.

وحسب الوزارة، يشتبه في تورط الكيان بإرسال عمال كوريين شماليين في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج وتحويل الأموال التي حصلوا عليها إلى النظام الكوري الشمالي.

وستضم قائمة العقوبات، سين جونغ هو، "المتورط في كسب العملة الصعبة" وهو أحد موظفي الشركة، ويعمل في مدينة داندونغ بالصين، حسب ما أفادت الوزارة.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في يوم 30 كانون الاول. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:07 | 2024-12-26
02:06 | 2024-12-26
01:54 | 2024-12-26
01:42 | 2024-12-26
01:39 | 2024-12-26
01:33 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24