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إقتصاد
موّلوا تطوير أسلحة نووية.. سيؤول تفرض عقوبات على كوريين شماليين
Lebanon 24
25-12-2024
|
23:54
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أعلنت سيؤول أنها ستفرض عقوبات مستقلة على 15 عاملا كوريا شماليا بقطاع تكنولوجيا المعلومات وكيان واحد لـ"دورهم في أنشطة إلكترونية غير شرعية لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية".
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيؤول إن 14 من الأفراد الخمسة عشر بمن فيهم بارك هونغ ريونغ، ويون جونغ سيك، وري إيل جين، يشتبه في أنهم يعملون في الخارج لـ"كسب العملات الأجنبية من خلال أنشطة إلكترونية غير قانونية مثل سرقة العملات المشفرة لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية الذي تحظره قرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
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وينتمي جميع الأفراد المشار إليهم إلى المكتب العام 313 التابع لإدارة صناعة الذخائر في الشمال المسؤولة عن البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية، وفق وزارة الخارجية.
وأوضحت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستضيف أيضا شركة "جوسون كوم جونغ" لتبادل المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية إلى قائمة العقوبات.
وحسب الوزارة، يشتبه في تورط الكيان بإرسال عمال كوريين شماليين في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج وتحويل الأموال التي حصلوا عليها إلى النظام الكوري الشمالي.
وستضم قائمة العقوبات، سين جونغ هو، "المتورط في كسب العملة الصعبة" وهو أحد موظفي الشركة، ويعمل في مدينة داندونغ بالصين، حسب ما أفادت الوزارة.
وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في يوم 30 كانون الاول. (روسيا اليوم)
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