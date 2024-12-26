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عربي-دولي

بالأرقام.. أوكرانيون يريدون الحصول على الجنسية الروسية

Lebanon 24
26-12-2024 | 00:06
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قال أليكسي كليموف، مدير الدائرة القنصلية بالخارجية الروسية، إن حوالي 600 مواطن أوكراني تقدموا في العام الماضي بطلبات إلى السفارات الروسية في الخارج للحصول على الجنسية الروسية.

وقال كليموف: "وفقا للبيانات المتاحة، منذ عام 1992 حتى الوقت الحاضر، تم منح حوالي 2.8 مليون شخص الجنسية الروسية في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الروسية في الخارج".
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ووفقا له، كانت غالبية الطلبات المقدمة من مواطنين ينتمون إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة، وكذلك من الدول التي بها جالية كبيرة من الناطقين بالروسية: بلغاريا وبريطانيا واليونان، وإسرائيل وإسبانيا وإيطاليا، والولايات المتحدة وتركيا، وفرنسا وألمانيا. (روسيا اليوم)
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