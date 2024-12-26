بالأرقام.. أوكرانيون يريدون الحصول على الجنسية الروسية

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قال أليكسي كليموف، مدير الدائرة القنصلية بالخارجية الروسية، إن حوالي 600 مواطن أوكراني تقدموا في العام الماضي بطلبات إلى السفارات الروسية في الخارج للحصول على الجنسية الروسية.وقال كليموف: "وفقا للبيانات المتاحة، منذ عام 1992 حتى الوقت الحاضر، تم منح حوالي 2.8 مليون شخص الجنسية الروسية في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الروسية في الخارج".ووفقا له، كانت غالبية الطلبات المقدمة من مواطنين ينتمون إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة، وكذلك من الدول التي بها جالية كبيرة من الناطقين بالروسية: بلغاريا وبريطانيا واليونان، وإسرائيل وإسبانيا وإيطاليا، والولايات المتحدة وتركيا، وفرنسا وألمانيا. (روسيا اليوم)