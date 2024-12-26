في هذا البلد العربي.. منع استضافة العرّافين والمنجمين على كل القنوات!

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منعت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر استضافة العرّافين والمنجّمين على كل القنوات والإذاعات والمواقع التابعة لها.ودعا رئيس الهيئة أحمد المسلماني، في بيان، أمس الأربعاء، إلى "استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي، وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين".كما دعا إلى الابتعاد "عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة على توقعات عشوائية لا سند لها".ولفت المسلماني إلى أن واجب وسائل الإعلام "مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق".ويتبع الهيئة الوطنية للإعلام عدد من الشركات، من بينها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الاصطناعية "نايل سات".(سكاي نيوز)