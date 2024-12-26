بعد اشتباكات عنيفة خلّفت قتلى.. هذا ما تشهده طرطوس

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أعلن وزير الداخلية السوري، محمد عبد الرحمن، عن مقتل 14 عنصراً من قوات وزارة الداخلية وإصابة 10 آخرين في كمين نفذه عناصر يُعتقد انتماؤهم للنظام السابق بريف محافظة طرطوس، وذلك أثناء تنفيذهم لمهام حفظ الأمن.وأكد الوزير أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي محاولات تهدد أمن البلاد وحياة مواطنيها، مشدداً على التزام الحكومة بضمان استقرار الأوضاع.من جانبه، صرّح محافظ اللاذقية، محمد عثمان، أن الحكومة تعمل جاهدة للمحافظة على السلم الأهلي وتعزيز التماسك المجتمعي، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط الأوضاع في المنطقة.الشرطة السورية كانت فرضت حظرا للتجوال خلال ساعات الليل في بعض المدن من بينها حمص واللاذقية وطرطوس، وذلك بعد اشتباكات مرتبطة باحتجاجات غاضبة، إثر انتشار فيديو شككت السلطات في تاريخه، ويظهر اعتداء على مقام ديني علوي في حلب شمالي البلاد.من جهته، اتهم وزير الإعلام السوري محمد العمر جهات وصفها بـ"أياد خفية" تسعى لإثارة الفتن الداخلية في سوريا.