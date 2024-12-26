غزة.. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي

أفاد مسعفون بأن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 جراء ضربتين إسرائيليتين على غزة.



وقُتل خمسة أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة.

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وحذر المسعفون من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض.وفي حادث منفصل، قُتل خمسة صحافيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة، وكان الصحافيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين، فإن المركبة كانت تحمل شعارا يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحافيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات.