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قتل خلالها 7 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليته في طولكرم

Lebanon 24
26-12-2024 | 02:35
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام الشاباك، اليوم الخميس، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، قتل خلالها 7 فلسطينيين.

وقال في البيان: "أنهت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وحرس الحدود الإسرائيلي عملية لمكافحة الإرهاب استمرت يومين في منطقة طولكرم".
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وأضاف: "خلال العملية، ضربت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عددا من الخلايا الإرهابية المسلحة في عدة مناسبات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، قام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بالقضاء على اثنين من الإرهابيين الآخرين خلال مواجهات عن قرب، وتفكيك العشرات من العبوات الناسفة المرتجلة المخبأة تحت الطرق، واعتقال عدد من المشتبه بهم، ومصادرة الأسلحة".

وقال البيان إن "من بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم: قصي أمين إبراهيم عكاشة، وهو إرهابي كبير في شبكة طولكرم الإرهابية، والذي حل محل الإرهابي طارق دوش الذي تم القضاء عليه الأسبوع الماضي في غارة جوية مشتركة من جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام".
وتابع: "إلى جانب قصي، تم القضاء على الإرهابيين جمعة سلام عبيد وعمران هارون، وهو إرهابي كبير آخر في الشبكة الإرهابية"، مشدداً على أن "قوات الأمن الإسرائيلية ستستمر في العمل في الهجوم والدفاع للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين".

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