Advertisement

عربي-دولي

أزمة ديموغرافية حادة.. بكين تطلق حملة لتشجيع الإنجاب

Lebanon 24
26-12-2024 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1297722-638708066768572325.jpeg
Doc-P-1297722-638708066768572325.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 كثفت الصين حملة على مستوى البلاد للتشجيع على الإنجاب في الوقت الذي تواجه فيه أزمة ديموغرافية حادة بشكل متزايد، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وتقوم الحكومات المحلية بالاتصال بالنساء المتزوجات للسؤال عن خططهن لإنجاب الأطفال، كما تقوم بتوزيع الأموال على الآباء لتشجيعهم على إنجاب أكثر من طفل واحد.
Advertisement

في بعض الحالات، طلب المتصلون من النساء حضور فحوصات الجسم قبل الولادة.

وقد طلب من الجامعات تقديم ما يسمى بدورات الحب للطلاب غير المتزوجين، وتظهر مقالات منتظمة في وسائل الإعلام الحكومية حول فوائد إنجاب الأطفال.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدفع نحو تشكيل مجتمع يركز على إنجاب الأطفال وتربيتهم، قائلا إنه "من الضروري تعزيز بناء مجتمع ينظر بإيجابية إلى ولادة الأطفال وتربيتهم".

وانخفض عدد سكان الصين في 2023 بمقدار 2,08 مليون نسمة، إلى 1,40967 مليار نسمة، حيث سجلت السلطات خلال العام الماضي 9,02 مليون مولود جديد في البلاد، مقابل 11,10 مليون حالة وفاة.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، كانت الصين تتبع سياسة تحديد النسل التي تقوم على مبدأ "عائلة واحدة، طفل واحد". لكن بسبب الانخفاض السريع في معدل المواليد وشيخوخة السكان، بدأت الحكومة في رفع القيود تدريجيا. وفي 1 يناير 2016 دخل قانون حيز التنفيذ يسمح لكل أسرة بإنجاب طفلين. وفي مايو 2021 سمحت السلطات بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:13 | 2024-12-26
06:10 | 2024-12-26
06:06 | 2024-12-26
05:40 | 2024-12-26
05:30 | 2024-12-26
05:30 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24