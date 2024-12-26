بعد تحطم طائرة تابعة لشركة أذربيجانية.. هذه أسوأ حوادث الطيران في 2024 (فيديو)

عاد الحديث من جديد عن حوادث طائرت الركاب حول العالم، وأسوأها خلال 2024، وذلك بعد حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الأذربيجانية، أمس الأربعاء.



وكانت الطائرة "إمبراير 190" في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني في القوقاز الشمالي، عندما تم تحويل مسارها وحاولت الهبوط اضطراريا، قبل أن تسقط في كازاخستان.



وشهد عام 2024 العديد من الحوادث الجوية المأساوية حول العالم، مما أثار النقاش حول سلامة الطيران وإدارة الأزمات.

وهذه أسوأ حوادث الطيران في 2024



2 كانون الثاني.. تصادم في طوكيو

مع بداية 2024، وقع تصادم على مدرج في مطار هانيدا في طوكيو بين طائرة "إيرباص إيه 350" التابعة لخطوط طيران اليابان وطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني.



وبينما تم إجلاء جميع الركاب الـ379 على الرحلة التجارية بأمان، قتل 5 من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة خفر السواحل.





Breaking: Following reports of an accident at Tokyo Haneda airport involving a Japan Airlines Airbus A350-900 on fire after and a suspected collision with a coast guard aircraft. pic.twitter.com/VjVyJNFufK — Alex Macheras (@AlexInAir) January 2, 2024 Advertisement

كانون الثاني .. تحطم طائرة روسية

في حادثة تعد من بين الأسوأ في 2024، تحطمت طائرة نقل روسية من طراز "إيلوشن إيل 76 إم" في منطقة بيلغورود الروسية، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ74 الذين كانوا على متنها.



وقالت موسكو إن "الطائرة أسقطتها صواريخ أوكرانية في بيلغورود".





Footage and Images from the Crash Site of the Russian Il-76 Transport Aircraft in the Belgorod Region of Western Russia strangely show No Bodies despite claims made by the Russian Ministry of Defense that 74 Individuals including 65 Ukrainians POWs were Killed in the Crash. pic.twitter.com/kK7Y2wTB8k — OSINTdefender (@sentdefender) January 24, 2024

تموز .. تحطم طائرة نيبالية

في 24 تموز ، تحطمت طائرة من طراز "سي آر جيه 200" تابعة لشركة "سوريه إيرلاينز" النيبالية أثناء إقلاعها من مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو.



ومن بين الـ19 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة، لقي 18 شخصا حتفهم، وكان الطيار هو الناجي الوحيد.



وقد أظهرت التحقيقات قلقا بشأن ممارسات الصيانة في الشركة.

Footage of the Bombardier CRJ 200 crash in Nepal on July 24th, 2024. The pilot was the only survivor of the 19 people on board. pic.twitter.com/tm61wYX4PS — Planesanity (@planesanity) July 25, 2024

آب.. تحطم طائرة برازيلية



قرب منطقة سكنية في فينيدو بمدينة ساو باولو البرازيلية، تحطمت طائرة من طراز "إيه تي آر 72" تابعة لشركة "فويباس".



وتسببت الظروف الجوية الصعبة في "تجمد الطائرة" مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها، وأسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ62 على متنها، بما في ذلك 58 راكبا و4 من أفراد الطاقم.



وواجهت السلطات البرازيلية صعوبة في تحديد هوية الضحايا بسبب الحريق الذي نشب بعد التحطم، وأشار المحققون إلى أن الظروف الجوية وخطأ الطيار كانا من العوامل المساهمة.