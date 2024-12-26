19
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال أيّام... إستعدّوا لمشاهدة "القمر الأسود"!
Lebanon 24
26-12-2024
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الخدمة الصحفية لجامعة نوفوسيبيرسك الروسية أن عشاق الفلك في روسيا سيتمكنون من رؤية ظاهرة "القمر الأسود" يوم 31 كانون الاول الجاري.
وعن الموضوع قالت رئيسة مجمع علوم الفيزياء الفلكية في الجامعة ألفيا نيسترينكو:" عادة ما يظهر القمر في السماء بأربع مراحل في الشهر: القمر الجديد، والقمر المتنامي، والقمر الكامل، والقمر المتضائل. الفرق في كانون الاول من هذا العام هو أن القمر سيظهر بمرحلة خامسة، وسيكون هناك قمر جديد ثان في 31 كانون الاول، وتسمى هذه الظاهرة بالقمر الأسود".
Advertisement
وأضافت:"لا يمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة حتى إذا كان الشخص يعرف مكان القمر في السماء في لحظة مراقبته. لا يمكن رؤية قسم من القمر في تلك المرحلة إلا إذا اصطدم نيزك بسطح القمر، وهذا ما يحدث كل ساعة تقريبا، وبالرغم من ذلك فإن عشاق الفلك بحاجة إلى الكثير من الصبر، وبحاجة لاستخدام تلسكوب وكاميرا تقوم بتسجيل فيديو متواصل للمكان الذي يتواجد فيه القمر في السماء، وانتظار اللحظة المناسبة".
و"القمر الأسود" هو مصطلح غير رسمي في علم الفلك، يستخدم للدالة على ظهور قمر جديد ثان خلال شهر تقويمي واحد، وتوجد مصطلحات شبيهة متداولة، مثل"القمر الأزرق" والذي يدل على ظهور قمر مكتمل ثان في شهر تقويمي واحد. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
16:00 | 2024-12-25
25/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
16:15 | 2024-12-25
25/12/2024 04:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لو فعلها نصرالله لكان قد قلب موازين الحرب وأتعب إسرائيل.. خبير يكشف
Lebanon 24
خطوة لو فعلها نصرالله لكان قد قلب موازين الحرب وأتعب إسرائيل.. خبير يكشف
07:30 | 2024-12-25
25/12/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:13 | 2024-12-26
ما موقف "الجولاني" من العلاقات مع روسيا؟
06:10 | 2024-12-26
مسؤول بارز في نظام الأسد.. إليكم من تمّ القبض عليه وهذه كانت وظيفته في سجن صيدنايا
06:06 | 2024-12-26
أمواج عاليّة أثارت الرعب في بلدٍ عربيّ... هل من خطر"تسونامي"؟
05:40 | 2024-12-26
بسيارتهم... لصوص اقتحموا متجر مجوهرات (فيديو)
05:30 | 2024-12-26
البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين
05:30 | 2024-12-26
الـ "WorldCrunch": هل حسم النظام الجديد في الشرق الأوسط مصير طهران بالفعل؟
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
26/12/2024 13:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
26/12/2024 13:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
26/12/2024 13:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24