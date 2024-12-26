خلال أيّام... إستعدّوا لمشاهدة "القمر الأسود"!

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أعلنت الخدمة الصحفية لجامعة نوفوسيبيرسك الروسية أن عشاق الفلك في روسيا سيتمكنون من رؤية ظاهرة "القمر الأسود" يوم 31 كانون الاول الجاري.وعن الموضوع قالت رئيسة مجمع علوم الفيزياء الفلكية في الجامعة ألفيا نيسترينكو:" عادة ما يظهر القمر في السماء بأربع مراحل في الشهر: القمر الجديد، والقمر المتنامي، والقمر الكامل، والقمر المتضائل. الفرق في كانون الاول من هذا العام هو أن القمر سيظهر بمرحلة خامسة، وسيكون هناك قمر جديد ثان في 31 كانون الاول، وتسمى هذه الظاهرة بالقمر الأسود".وأضافت:"لا يمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة حتى إذا كان الشخص يعرف مكان القمر في السماء في لحظة مراقبته. لا يمكن رؤية قسم من القمر في تلك المرحلة إلا إذا اصطدم نيزك بسطح القمر، وهذا ما يحدث كل ساعة تقريبا، وبالرغم من ذلك فإن عشاق الفلك بحاجة إلى الكثير من الصبر، وبحاجة لاستخدام تلسكوب وكاميرا تقوم بتسجيل فيديو متواصل للمكان الذي يتواجد فيه القمر في السماء، وانتظار اللحظة المناسبة".و"القمر الأسود" هو مصطلح غير رسمي في علم الفلك، يستخدم للدالة على ظهور قمر جديد ثان خلال شهر تقويمي واحد، وتوجد مصطلحات شبيهة متداولة، مثل"القمر الأزرق" والذي يدل على ظهور قمر مكتمل ثان في شهر تقويمي واحد. (روسيا اليوم)