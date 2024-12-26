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إقتصاد

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في الصين

Lebanon 24
26-12-2024 | 05:30
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قال البنك الدولي اليوم الخميس إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.
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وقالت مارا ووريك المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي "التصدي للتحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين ماليات الحكومة المحلية ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام". 

وأضافت في بيان "من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل". (سكاي نيوز)

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