18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أمواج عاليّة أثارت الرعب في بلدٍ عربيّ... هل من خطر"تسونامي"؟
Lebanon 24
26-12-2024
|
06:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرعب ارتفاع أمواج مفاجئ وبروز ثغور في الشَّواطئ، الجزائريين، وجعلهم يخشون وقوع موجات مد بحري ناجمة عن الزلازل "تسونامي" مدمرة، ما جعل بعض سكان المناطق الساحلية يتخذون تدابير لمواجهة أي كارثة محتملة.
Advertisement
وفي بلدية باب الوادي في العاصمة الجزائر، ارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ لتمتد إلى الطريق الرئيسية، حيث أحدثت خسائر مادية في الممتلكات، وتم تداول عديد الفيديوهات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لتلك الأمواج.
وبالتوازي، ظهرت في شاطئ سيدي فرج ثغور كما لو أن الرمال تتنفس، وهو الفيديو الغامض الذي أثار أيضا خوفا بين الجزائريين.
وبلغ الخوف بالبعض أن نشر فيديوهات لتصريحات علماء رجحوا قبل أشهر وقوع تسونامي في شمال إفريقيا، فيما قلل آخرون من الظاهرة: "لا يمكن توقع الزلازل، نشر الرعب لا يفيد أحدا".
من جهته، صرح المهندس في الأرصاد الجوية، رابح ميسوم، بأن "الظاهرة طبيعية ولا علاقة لها مع ما أثير مؤخرا من احتمال تعرض الساحل الجزائري إلى تسونامي".
وأوضح أن "ما وقع من ارتفاع في الأمواج في بعض البلديات الساحلية في العاصمة الجزائر، هو نتيجة لظاهرة طبيعية مرتبطة باتجاه الأمواج".
وأضاف ميسوم، مقدم النشرة الجوية في التلفزيون العمومي لمدة 25 سنة: "في المحيط الأطلسي، الضغط الجوي يرتفع، وتسير الارتباطات الجوية التي تتشكل في المحيط الأطلسي كلها من اليسار نحو اليمين، أي من قارة أميركا نحو قارة إفريقيا، حيث تلتقي الاضطرابات الجوية بالمرتفع وتصعد إلى أوروبا الشمالية حتى تلتقي بضغط جوي منخفض في أوروبا الشرقية (سيبيريا)". (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
16:00 | 2024-12-25
25/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
04:00 | 2024-12-26
26/12/2024 04:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
16:15 | 2024-12-25
25/12/2024 04:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:04 | 2024-12-26
إنخفاض طلبات إعانة البطالة في أميركا
10:00 | 2024-12-26
3 أسباب... لماذا أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟
09:30 | 2024-12-26
ما هو "المقعد الأفضل" لتجنب الموت خلال تحطم طائرة؟
09:26 | 2024-12-26
روسيا تُغلق مطارات موسكو
09:10 | 2024-12-26
أثناء خطاب الحوثي... غارات إسرائيلية تستهدف الحوثيين (فيديو)
08:31 | 2024-12-26
المركزي التركي يُخفض الفائدة
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
26/12/2024 17:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
26/12/2024 17:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
26/12/2024 17:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24