Advertisement

عربي-دولي

أمواج عاليّة أثارت الرعب في بلدٍ عربيّ... هل من خطر"تسونامي"؟

Lebanon 24
26-12-2024 | 06:06
A-
A+
Doc-P-1297777-638708153977668882.jpg
Doc-P-1297777-638708153977668882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أرعب ارتفاع أمواج مفاجئ وبروز ثغور في الشَّواطئ، الجزائريين، وجعلهم يخشون وقوع موجات مد بحري ناجمة عن الزلازل "تسونامي" مدمرة، ما جعل بعض سكان المناطق الساحلية يتخذون تدابير لمواجهة أي كارثة محتملة.
Advertisement

وفي بلدية باب الوادي في العاصمة الجزائر، ارتفعت الأمواج بشكل مفاجئ لتمتد إلى الطريق الرئيسية، حيث أحدثت خسائر مادية في الممتلكات، وتم تداول عديد الفيديوهات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لتلك الأمواج.

وبالتوازي، ظهرت في شاطئ سيدي فرج ثغور كما لو أن الرمال تتنفس، وهو الفيديو الغامض الذي أثار أيضا خوفا بين الجزائريين.

وبلغ الخوف بالبعض أن نشر فيديوهات لتصريحات علماء رجحوا قبل أشهر وقوع تسونامي في شمال إفريقيا، فيما قلل آخرون من الظاهرة: "لا يمكن توقع الزلازل، نشر الرعب لا يفيد أحدا".

من جهته، صرح المهندس في الأرصاد الجوية، رابح ميسوم، بأن "الظاهرة طبيعية ولا علاقة لها مع ما أثير مؤخرا من احتمال تعرض الساحل الجزائري إلى تسونامي".

وأوضح أن "ما وقع من ارتفاع في الأمواج في بعض البلديات الساحلية في العاصمة الجزائر، هو نتيجة لظاهرة طبيعية مرتبطة باتجاه الأمواج".

وأضاف ميسوم، مقدم النشرة الجوية في التلفزيون العمومي لمدة 25 سنة: "في المحيط الأطلسي، الضغط الجوي يرتفع، وتسير الارتباطات الجوية التي تتشكل في المحيط الأطلسي كلها من اليسار نحو اليمين، أي من قارة أميركا نحو قارة إفريقيا، حيث تلتقي الاضطرابات الجوية بالمرتفع وتصعد إلى أوروبا الشمالية حتى تلتقي بضغط جوي منخفض في أوروبا الشرقية (سيبيريا)". (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:04 | 2024-12-26
10:00 | 2024-12-26
09:30 | 2024-12-26
09:26 | 2024-12-26
09:10 | 2024-12-26
08:31 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24