مسؤول بارز في نظام الأسد.. إليكم من تمّ القبض عليه وهذه كانت وظيفته في سجن صيدنايا

أفادت "سكاي نيوز عربية" أن "إدارة العمليات العسكرية في سوريا تمكنت من القبض على اللواء محمد كنجو حسن في ريف طرطوس".

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إن اللواء محمد كنجو حسن كان مسؤولا عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري.