Advertisement

عربي-دولي

مسؤول بارز في نظام الأسد.. إليكم من تمّ القبض عليه وهذه كانت وظيفته في سجن صيدنايا

Lebanon 24
26-12-2024 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1297779-638708157302615194.jpg
Doc-P-1297779-638708157302615194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "سكاي نيوز عربية" أن "إدارة العمليات العسكرية في سوريا تمكنت من القبض على اللواء محمد كنجو حسن في ريف طرطوس".
 
وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إن اللواء محمد كنجو حسن كان مسؤولا عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري. 
Advertisement
 
عقوبات بريطانية جديدة تطال شخصيات من النظام السوري
 
 
مواضيع ذات صلة
9 قتلى في طرطوس.. والسبب ضابط مرتبط بـ"سجن صيدنايا"!
lebanon 24
26/12/2024 17:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جمال سليمان يكشف تفاصيل مسلسل جديد حول "سجن صيدنايا"
lebanon 24
26/12/2024 17:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "رعب سجن صيدنايا".. إقرأوا ما كُشف!
lebanon 24
26/12/2024 17:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عاد إلى سوريا بعد 12 عاماً... ممثل زار سجن صيدنايا وهكذا بكى (فيديو)
lebanon 24
26/12/2024 17:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدنايا

سجن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:04 | 2024-12-26
10:00 | 2024-12-26
09:30 | 2024-12-26
09:26 | 2024-12-26
09:10 | 2024-12-26
08:31 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24