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عربي-دولي

وزارة الإعلام السورية تحظر نشر هذا المحتوى.. فما هو؟

Lebanon 24
26-12-2024 | 07:02
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أعلنت وزارة الإعلام السورية اليوم الخميس، حظر تداول أو نشر أي محتوى إخباري "ذي طابع طائفي".

وقالت الوزارة، في منشور على صحفتها بموقع فيسبوك، الخميس: "حرصا على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يمنع منعا باتا تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى إخباري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري".
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وأكدت ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستعرض أصحابها للمحاسبة القانونية.
 
 
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