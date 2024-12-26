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إقتصاد

المركزي التركي يُخفض الفائدة

Lebanon 24
26-12-2024 | 08:31
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قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها اليوم الخميس خفض معدلات الفائدة من 50% إلى 47.5%، وذلك للمرة الأولى في عامين.

وتوقع الخبراء أن يخفض المنظم التركي معدل الفائدة المرجعي لعملية الريبو لأجل أسبوع إلى 48.25%.
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ويأتي قرار الفائدة في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 47.09% على مدى ستة أشهر متتالية. (روسيا اليوم)

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