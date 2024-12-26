المركزي التركي يُخفض الفائدة

Advertisement

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها اليوم الخميس خفض معدلات الفائدة من 50% إلى 47.5%، وذلك للمرة الأولى في عامين.وتوقع الخبراء أن يخفض المنظم التركي معدل الفائدة المرجعي لعملية الريبو لأجل أسبوع إلى 48.25%.ويأتي قرار الفائدة في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 47.09% على مدى ستة أشهر متتالية. (روسيا اليوم)