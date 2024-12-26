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عربي-دولي

"حتى عائلته فُوجِئَت بسقوطه"... ماذا قال مسؤول في المُخابرات عن بشار الأسد؟

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:43
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قال المسؤول السابق في المخابرات الأميركية برنارد هدسون، إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا كان مفاجئًا لأسرته ولكل أجهزة الاستخبارات في العالم.

وأوضح هدسون أن "سقوط نظام الأسد كان مفاجأة لكل المراقبين من الخارج، كما كان مفاجأة حتى لعائلة الأسد نفسها".
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وأضاف: "ما يبدو أنه قد حصل هو شعور النظام السوري بالإنهاك السياسي والعسكري، ويبدو أن عائلة الأسد فقدت رغبتها في مواصلة القتال، والكثيرون من وحدات الجيش التي كانت على الخطوط الأمامية سمحت للثوار بالتقدم دون قتال، وهذا لا يحدث إلا بعد أن يكون هناك انهيار كامل لرغبة النظام".

ورأى هدسون، أن خسارة الدعم الذي كان يتلقاه نظام الأسد من "حزب الله" وإيران، وما الفصائل الشيعية "وضع نظام الأسد في موقف حرج جدًّا. كما أن روسيا كان لها مصالح خاصة تتمثل في القواعد الروسية العسكرية".

وقال: "الإدارة الأميركية فعلا فوجئت بما حصل، وخدمات أجهزة الاستخبارات تحاول دائما التنبؤ بالأحداث، لكن ما حدث في سوريا خلال 3 أيام فقط مثال على أن هناك محدودية لما يمكن لأجهزة الاستخبارات أن تتنبأ به". (الجزيرة)
 
 
 
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