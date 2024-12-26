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عربي-دولي

"خطوة استفزازية".. رسالة من مصر لإسرائيل بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

Lebanon 24
26-12-2024 | 14:14
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أدانت مصر، اليوم الخميس، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معبرة عن رفضها التام لتلك الخطوة "الاستفزازية".

وحذرت من تلك "التصرفات المتطرفة التي تشكل خرقا فاضحا ومستهجنا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك"، مضيفة أن تلك الممارسات المرفوضة تمثل استهانة وتأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم.
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وطالبت مصر "إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال"، مؤكدة على ضرورة احترام وضعية المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بإجراءات حاسمة تجاه هذه التصرفات ووقف تلك الانتهاكات التي تمثل رفضا عمليا لفرص التعايش السلمي، مشددة على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، في أول أيام عيد "الأنوار" اليهودي أو "الحانوكا"، لتأدية الصلاة.
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