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عربي-دولي

أول محاكاة عسكرية في تايوان لمواجهة "التوسع الاستبدادي"

Lebanon 24
26-12-2024 | 16:54
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أفاد مسؤول أمني، اليوم الخميس أن المكتب الرئاسي التايواني، نظم أول محاكاة نظرية للأنشطة العسكرية الصينية في المنطقة بهدف تعزيز جاهزية الجزيرة لمواجهة "التوسع الاستبدادي" لبكين.
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الأمن القومي، إن "المناورات الافتراضية التي جرت، صباح الخميس، بقيادة مكتب الرئيس، شارك فيها 19 وزارة مركزية وحكومات محلية ومنظمات غير حكومية".

وأضاف أن هذه المحاكاة "تهدف إلى تعزيز قوة المجتمع التايواني بأكمله بمواجهة التوسع الاستبدادي للصين ودول أخرى، مع استمرارها في تحدي النظام الدولي".
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