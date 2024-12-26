أول محاكاة عسكرية في تايوان لمواجهة "التوسع الاستبدادي"

أفاد مسؤول أمني، اليوم الخميس أن

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الأمن القومي، إن "المناورات الافتراضية التي جرت، صباح الخميس، بقيادة مكتب الرئيس، شارك فيها 19 وزارة مركزية وحكومات محلية ومنظمات غير حكومية".وأضاف أن هذه المحاكاة "تهدف إلى تعزيز قوة المجتمع التايواني بأكمله بمواجهة التوسع الاستبدادي للصين ودول أخرى، مع استمرارها في تحدي النظام الدولي".