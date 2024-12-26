زلزال عنيف يضرب اليابان.. كم بلغت قوته؟

ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو، اليوم الخميس، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد).



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ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية في جزيرة هونشو. (العربية) وتم تحديد مركز الزلزال، الذي كان على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند خط عرض 30.52 درجة شمالا وخط طول 142.22 درجة شرقا.ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية في جزيرة هونشو. (العربية)