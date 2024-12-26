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عربي-دولي
زلزال عنيف يضرب اليابان.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
26-12-2024
|
22:59
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ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو، اليوم الخميس، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد).
وتم تحديد مركز الزلزال، الذي كان على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند خط عرض 30.52 درجة شمالا وخط طول 142.22 درجة شرقا.
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ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية في جزيرة هونشو. (العربية)
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