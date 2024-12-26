بهدف إنهاء حرب أوكرانيا.. بوتين منفتح على استضافة سلوفاكيا لمفاوضات سلام





وصرّح بوتين خلال مؤتمر صحافي أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو "قال إنه في حال إجراء مفاوضات، سيكون من دواعي سروره تقديم منصّة بلده".

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وأكّد "نحن لا نعارض"، مشيدا بـ"الموقف المحايد" لسلوفاكيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن سلوفاكيا عرضت استضافة مفاوضات سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا، بعد حوالى ثلاث سنوات على بدء الهجوم الروسي.وصرّح بوتين خلال مؤتمر صحافي أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو "قال إنه في حال إجراء مفاوضات، سيكون من دواعي سروره تقديم منصّة بلده".وأكّد "نحن لا نعارض"، مشيدا بـ"الموقف المحايد" لسلوفاكيا.

وكان روبرت فيكو، وهو من الزعماء الأوروبيين القلائل الذين بقوا مقرّبين من الكرملين، قد اجتمع ببوتين في موسكو في 22 كانون الأول.



وقد تعارضت تلك الزيارة، النادرة من نوعها لزعيم أوروبي، مع سياسة العزل التي يسعى الغرب إلى فرضها على بوتين لإظهار وحدة صفوفه في دعم أوكرانيا.



وقرّر فيكو الذي عاد مجدّدا إلى رئاسة الحكومة منذ خريف العام 2023 في بلد هو عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على السواء، وقف المساعدة العسكرية لكييف، داعيا إلى مفاوضات سلام.



وهو يتّهم أوكرانيا بأنها تعرّض للخطر إمدادات بلده بالغاز الروسي الذي تعوّل عليه سلوفاكيا كثيرا.

ومع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تسري تكهّنات متنامية حول احتمال إطلاق مفاوضات سلام لإنهاء النزاع الدائر في أوكرانيا منذ شباط 2022. (العربية)