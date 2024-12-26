Advertisement

عربي-دولي

بهدف إنهاء حرب أوكرانيا.. بوتين منفتح على استضافة سلوفاكيا لمفاوضات سلام

Lebanon 24
26-12-2024 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1298007-638708779178148754.jpg
Doc-P-1298007-638708779178148754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن سلوفاكيا عرضت استضافة مفاوضات سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا، بعد حوالى ثلاث سنوات على بدء الهجوم الروسي.

وصرّح بوتين خلال مؤتمر صحافي أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو "قال إنه في حال إجراء مفاوضات، سيكون من دواعي سروره تقديم منصّة بلده".
Advertisement

وأكّد "نحن لا نعارض"، مشيدا بـ"الموقف المحايد" لسلوفاكيا.
 
وكان روبرت فيكو، وهو من الزعماء الأوروبيين القلائل الذين بقوا مقرّبين من الكرملين، قد اجتمع ببوتين في موسكو في 22 كانون الأول.

وقد تعارضت تلك الزيارة، النادرة من نوعها لزعيم أوروبي، مع سياسة العزل التي يسعى الغرب إلى فرضها على بوتين لإظهار وحدة صفوفه في دعم أوكرانيا.

وقرّر فيكو الذي عاد مجدّدا إلى رئاسة الحكومة منذ خريف العام 2023 في بلد هو عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على السواء، وقف المساعدة العسكرية لكييف، داعيا إلى مفاوضات سلام.

وهو يتّهم أوكرانيا بأنها تعرّض للخطر إمدادات بلده بالغاز الروسي الذي تعوّل عليه سلوفاكيا كثيرا.
 
ومع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تسري تكهّنات متنامية حول احتمال إطلاق مفاوضات سلام لإنهاء النزاع الدائر في أوكرانيا منذ شباط 2022. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:43 | 2024-12-27
03:30 | 2024-12-27
03:26 | 2024-12-27
03:24 | 2024-12-27
03:14 | 2024-12-27
03:09 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24