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عربي-دولي
"تاس": البنتاغون يرفض التعليق على نبأ إسقاط مقاتلة "إف-16" في زابوروجيه
Lebanon 24
26-12-2024
|
23:51
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امتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق على التقارير التي تفيد بإسقاط مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه، حسبما ذكرت وكالة "تاس".
وقال مسؤول في البنتاغون للوكالة ردا على طلب للتعليق: "ليس لدى وزارة الدفاع (الأميركية) أي بيانات أو معلومات لتقديمها. عليكم التوجه إلى الجانب الأوكراني للحصول على أي تفاصيل بهذا الخصوص".
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وصرح رئيس لجنة شؤون السيادة والمشاريع الوطنية ودعم المحاربين القدامى في المجلس الاجتماعي الروسي فلاديمير روغوف، لوكالة "تاس" الخميس بأنه تم إسقاط طائرة "إف-16" في زابوروجيه قبل التحضير لشن ضربة صاروخية على المنطقة.
وكان فلاديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق أن الدفعة الثانية من مقاتلات "إف-16" وصلت إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك، دون أن يحدد عدد الطائرات التي تم استلامها. وفي تشرين الثاني أعلنت السلطات الدنماركية أنها نقلت 6 مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا وتخطط لتسليم 13 طائرة أخرى.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق أن طائرات "إف-16" لن تصبح علاجا سحريا يمكن أن يؤثر في مسار الأعمال القتالية، وأنها ستتعرض للتدمير باستمرار على يد القوات المسلحة الروسية. (روسيا اليوم)
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