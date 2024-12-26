"تاس": البنتاغون يرفض التعليق على نبأ إسقاط مقاتلة "إف-16" في زابوروجيه

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امتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق على التقارير التي تفيد بإسقاط مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه، حسبما ذكرت وكالة "تاس".وقال مسؤول في البنتاغون للوكالة ردا على طلب للتعليق: "ليس لدى وزارة الدفاع (الأميركية) أي بيانات أو معلومات لتقديمها. عليكم التوجه إلى الجانب الأوكراني للحصول على أي تفاصيل بهذا الخصوص".وصرح رئيس لجنة شؤون السيادة والمشاريع الوطنية ودعم المحاربين القدامى في المجلس الاجتماعي الروسي فلاديمير روغوف، لوكالة "تاس" الخميس بأنه تم إسقاط طائرة "إف-16" في زابوروجيه قبل التحضير لشن ضربة صاروخية على المنطقة.وكان فلاديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق أن الدفعة الثانية من مقاتلات "إف-16" وصلت إلى أوكرانيا قادمة من الدنمارك، دون أن يحدد عدد الطائرات التي تم استلامها. وفي تشرين الثاني أعلنت السلطات الدنماركية أنها نقلت 6 مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا وتخطط لتسليم 13 طائرة أخرى.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق أن طائرات "إف-16" لن تصبح علاجا سحريا يمكن أن يؤثر في مسار الأعمال القتالية، وأنها ستتعرض للتدمير باستمرار على يد القوات المسلحة الروسية. (روسيا اليوم)