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عربي-دولي

زلازل وقعت في سوريا وانفجارات وصل صداها إلى تركيا.. هل شنّت إسرائيل هجوما نوويا على طرطوس؟

Lebanon 24
27-12-2024 | 00:05
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كشف موقع "INDIA.COM" أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت مستودع أسلحة في مدينة طرطوس السورية بتاريخ 16 كانون الاول 2024. وأفادت التقارير بأن الهجوم أسفر عن تدمير منشأة تحتوي على صواريخ "سكود".
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الموقع أشار إلى تكهنات بأن الأضرار الناجمة عن الهجوم كانت أكبر من المتوقع، مع احتمال استخدام سلاح نووي محدود، وفقاً للتقارير.

الضربة لم تتوقف عند التدمير فحسب، بل تسببت أيضاً في زلزال بلغت قوته 3 درجات على مقياس ريختر، مما يثير مزيداً من التساؤلات حول طبيعة الانفجار.

وكان الزلزال ضخما لدرجة أن الشعور به وصل إلى مدينة إزنيك في تركيا على بعد 820 كيلومترا.

وعلاوة على ذلك، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية آنذاك إن إسرائيل استهدفت طرطوس بصاروخ جديد من سفينة حربية.

وتقول بعض التقارير أيضا إن القنبلة النووية "B61" التي طورتها أميركا استخدمت هنا.

وأضافت التقارير أن مراقبة البيئة الإشعاعية التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت بشكل مفاجئ أن كمية الإشعاع زادت في تركيا وقبرص بعد 20 ساعة من الانفجار الشديد، مما يشير إلى هجوم نووي صغير. (روسيا اليوم)

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