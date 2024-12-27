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عربي-دولي

سفير موسكو: الرئيس الصيني سيزور روسيا في 2025

Lebanon 24
27-12-2024 | 00:20
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير موسكو لدى بكين إيغور مورغغولوف قوله الجمعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور روسيا في عام 2025.

وقال مورجولوف للوكالة: "في ما يتعلق بالأحداث الثنائية المحددة، أستطيع أن أقول إنه يتم إعداد الخطط المناسبة بشكل نشط".
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وأضاف: "ما يمكن قوله والذي يعرفه كثيرون هو، من حيث الأولوية، أن رئيس جمهورية الصين الشعبية من المتوقع أن يزور روسيا العام المقبل". (الشرق)
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