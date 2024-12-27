السفارة السورية في الأردن تحصي عدد الجوازات التي أصدرتها بعد سقوط نظام الأسد

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أعلن إحسان الرمان، القائم بأعمال السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان، أن السفارة أصدرت نحو 30 ألف جواز سفر منذ اليوم التالي (9 كانون الاول) لسقوط نظام بشار الأسد.وقال الرمان، أمس الخميس في تصريح لقناة "المملكة" إن القانون القنصلي السوري يتيح تمديد جوازات السفر لمدة 6 أشهر مجانا في حال العجز عن إصدار جوازات جديدة، مشيرا إلى أن الظروف الناتجة بعد سقوط النظام في سوريا أوقفت العمل في دائرة الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق.وأضاف أن السفارة السورية في عمان كانت أول من بدأ بتجديد جوازات السفر للسوريين مجانا، بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا مهامها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على السوريين المقيمين في الأردن.وفيما يتعلق بتذاكر المرور التي أصدرتها السفارة لعودة السوريين، أشار الرمان إلى أنه تم إصدار نحو 400 تذكرة منذ السبت الماضي، مؤكدا أن كل تذكرة تتيح مغادرة من 4 إلى 6 أشخاص.وأكد رمان أن السفارة السورية في عمان تعمل بالتنسيق مع الحكومة الأردنية والإدارة السورية الجديدة على دراسة مجموعة من المقترحات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى سوريا في أقرب وقت ممكن.وأمس الخميس، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 وحتى يوم الخميس. (روسيا اليوم)