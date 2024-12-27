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إسرائيل تعتقل طبيبا أردنيا خلال مهمة إغاثية إلى غزة

Lebanon 24
27-12-2024 | 01:18
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اعتقلت السلطات الإسرائيلية الطبيب الأردني، عبد الله سلامة أبو ملال البلوي، أثناء توجهه للمشاركة في حملة إغاثية طبية إلى قطاع غزة.

وقالت عائلة الطبيب في بيان إن نجلها (38 عاما) انطلق يوم الخميس 19 كانون الاول ضمن حملة إغاثية تنظمها منظمة PANZMA، التي حصلت مسبقا على موافقة رسمية من الجانب الإسرائيلي، حيث تم التنسيق عبر الجهات المعتمدة رسميا. وجرى احتجاز الطبيب عند الساعة 12:20 ظهرا على الجانب الإسرائيلي من الحدود البرية بين الأردن وفلسطين عند جسر الملك حسين - اللنبي.
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وذكرت العائلة أن الشرطة الإسرائيلية تواصلت معها مساء يوم الخميس و"أبلغونا بأنه محتجز لديهم في مركز بيتح تكفا. وبعد التواصل مع المحامي، تم إبلاغنا بأنه تم تمديد الاعتقال لغاية يوم الخميس 26/12/2024، مع وجود منع من مقابلة المحامي له منذ ساعة صدور أمر الاعتقال".
وأشار الحاج سلامة البلوي، والد الطبيب إلى أن نجله "لا يزال تحت الإخفاء القسري، في ظل رفض الاحتلال السماح لمحاميه أو حتى ممثلي وزارة الخارجية الأردنية اللقاء معه"، معتبرا أن عملية الاعتقال التي طالت نجله "تأتي في سياق ترهيب الأطباء والعاملين في المجال الإغاثي، وتترافق مع حالة الاستهداف المكثف التي تتعرض لها مستشفيات قطاع غزة والطواقم الطبية هناك".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، متابعتها الحثيثة لقضية اعتقال الطبيب البلوي.


وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي إن "الوزارة لديها قنواتها"، وشدد على أن الحكومة تنتظر ردا من الجانب الإسرائيلي حول أسباب الاعتقال.

وعبد الله البلوي هو طبيب جراحة عامة يعمل في مستشفى الرويشد الحكومي بمحافظة المفرق شمال شرق الأردن، وقد زار غزة للمرة الأولى قبل سبعة شهور ومكث فيها أسبوعين لإسناد المنظومة الطبية في القطاع الطبي. (روسيا اليوم)
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