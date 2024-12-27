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لفحص كاميرات المراقبة.. شرطة كوريا الجنوبية تداهم المبنى الرئاسي

Lebanon 24
27-12-2024 | 01:28
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ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الشرطة الكورية الجنوبية داهمت، اليوم الجمعة، مبنى حكوميا يستخدم في أعمال رئاسية خاصة وحاولت الحصول على لقطات من كاميرات المراقبة هناك.

وبدأت الشرطة تحقيقات تتعلق بالرئيس يون سوك يول، الذي وافق البرلمان على مساءلته تمهيدا لعزله، وكذلك مسؤولين آخرين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
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ويصوت البرلمان الكوري الجنوبي اليوم على مذكرة عزل رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية ما أغرق البلاد في أزمة سياسية خطرة. (العربية)
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