بعد تصريح ترامب عن ضرورة ضم غرينلاند... سيصعب على الأوروبيين تبرير دعمهم لكييف

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سيصبح من الصعب على الدول الأوروبية تبرير دعمها لكييف بوجود تهديد وهمي من روسيا، وذلك بعد تصريحات دونالد ترامب حول ضرورة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.صرح بذلك ريتشارد وولف الأستاذ في جامعة ماساتشوستس الأميركية في مقابلة مع قناة Dialogue Works على يوتيوب.وذكّر الخبير بأن الحكومات الأوروبية اعتادت على تخويف مواطنيها بمزاعم عن "نية روسيا بغزو أوروبا بعد انتهاء العمل العسكري في أوكرانيا".وقال وولف: "هذه طريقة شائعة جدا يتم استخدامها لتبرير حجم الموارد التي ترسلها الدول الأوروبية لاستمرار الحرب في أوكرانيا ولتمويل تدابير أخرى معادية لروسيا. ولكن الآن سيكون من الصعب على الحكومات الأوروبية ترديد المزاعم المذكورة أعلاه، خاصة بعد تصريحات ترامب الأخيرة".ووفقا للخبير، لا يوجد أي أساس منطقي للاتهامات الموجهة ضد روسيا: فليس لدى موسكو أي سبب على الإطلاق لمهاجمة الدول الأوروبية. وفي نفس الوقت يطالب ترامب بشكل علني وصريح بأراضي دولة أوروبية - الدنمارك.وفي وقت سابق أعلن ترامب تعيين كين هويري سفيرا لواشنطن لدى الدنمارك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها تعد ضرورة مطلقة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم.وردا على ذلك، صرح رئيس وزراء غرينلاند، ميوت إيجيدي، أن الجزيرة ليست للبيع ولن يتم بيعها أبدا.كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953 والآن، لا تزال جزءا من المملكة الدنماركية، لكنها حصلت في عام 2009 على حكم ذاتي. (روسيا اليوم)