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صنعاء تعلن استئناف الرحلات الجوية وميناء الحديدة

Lebanon 24
27-12-2024 | 01:50
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أكد وزير النقل والأشغال العامة في سلطات صنعاء، محمد قحيم، أنه سيتم استئناف العمل بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل طبيعي ابتداء من  الجمعة، وفقاً لجدول الرحلات الجوية اليومية للوجهة الوحيدة إلى الأردن، والملاحة البحرية للسفن والحاويات التجارية عبر ميناء الحديدة.
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وقال وزير النقل والأشغال العامة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحوثية، "إن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة جاهزان للعمل بشكل طبيعي".
ولفت إلى أن الغارات الإسرائيلية تهدف إلى توقيف حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي والملاحة البحرية بميناء الحديدة.
وأشار إلى أن مطار صنعاء جاهز فنيا ومهنياً لاستقبال الرحلات المدنية على مدار الساعة، وكذا الرحلات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
وطمأن الوزير قحيم، المسافرين بأن المطار سيعمل ابتداء من اليوم الجمعة، وأن الخطوط الجوية اليمنية ستقوم بنقل المسافرين حسب الجدول اليومي للرحلات الجوية بانتظام.
(الحرة)
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