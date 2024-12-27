معلومات تكشف: هل أُسقطت الطائرة الأذربيجانية عن طريق الخطأ؟ ومن أطلق النار عليها؟

Advertisement

وقال المسؤول الأميركي، الخميس، إن العلامات تشير إلى أن نظامًا روسيًا ضرب رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية J2-8243 قبل تحطمها بالقرب من مدينة أكتاو، وأنه إذا تأكدت المؤشرات المبكرة في نهاية المطاف، فقد يكون الأمر يتعلق بحالة خطأ في تحديد الهوية، حيث أطلقت وحدات روسية سيئة التدريب النار بإهمال معتقدة أن أوكرانيا استخدمت طائرات بدون طيار.تظهر مقاطع فيديو وصور للطائرة بعد تحطمها ثقوبًا في جسمها تشبه الأضرار الناجمة عن الشظايا أو الحطام، ولم يتم التأكد من سبب هذه الثقوب، في حين أبلغت الخطوط الجوية الأذربيجانية أذرتاج في البداية أن الحادث نتج عن اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أيضًا إن الطائرة تحطمت بعد اصطدامها بالطيور.ومع ذلك، عارض رئيس المركز الأوكراني لمكافحة المعلومات المضللة، أندريه كوفالينكو، وهو جزء من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ذلك، مدعيًا على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة "أسقطها نظام دفاع جوي روسي".وجاء الحادث بعد فترة وجيزة من ضربات لطائرات بدون طيار الأوكرانية في جنوب روسيا. وأدى نشاط الطائرات بدون طيار إلى إغلاق المطارات في المنطقة في الماضي، وتم إغلاق أقرب مطار روسي على مسار رحلة الطائرة، صباح الأربعاء.قال خبير الاستخبارات والأمن والدفاع والرئيس التنفيذي لشركة سيبيلين لاستشارات المخاطر، جاستن كرامب، لراديو "بي بي سي 4"، الخميس، إن اطلاق روسيا النار على الطائرة "أفضل نظرية تناسب جميع الحقائق المتاحة التي نعرفها"، وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية كانت نشطة في غروزني في الوقت الذي تعرضت فيه الطائرة لأضرار.وتابع "لا أعتقد أن هذا متعمد على الإطلاق"، مشيراً إلى أن روسيا "قلقة للغاية" بشأن الطائرات بدون طيار الأوكرانية النشطة بعيدة المدى والتي "لا يتم إسقاطها في كثير من الأحيان".وقالت Osprey Flight Solutions، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة تعمل على تحليل المخاطر الأمنية في قطاع الطيران، في تنبيه لشركات الطيران إنه "من المحتمل أن يكون نظام الدفاع الجوي العسكري الروسي قد أسقطها”، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.ولم يوضح المسؤول الأمريكي الذي تحدث إلى شبكة CNN، الخميس، نوع النظام الذي ربما أسقط طائرة الركاب، وتمتلك روسيا عدداً من الأنظمة المضادة للطائرات، من بينها منظومتها الصاروخية أرض جو المتطورة "إس 300" و"إس 400"، فضلاً عن نظام "بانتسير" متوسط المدى وغيرها. (سي ان ان)