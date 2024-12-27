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مكافأة ضخمة من ملياردير روسي مقابل إسقاط مقاتلة "إف – 16"

Lebanon 24
27-12-2024 | 02:12
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أعلن الملياردير الروسي سيرغي شموتيف، رئيس شركة "فوريس"، عن مكافأة قدرها 15 مليون روبل لمن ينجح في إسقاط مقاتلة "إف – 16" أمريكية الصنع.

جاء هذا الإعلان بعد تقارير إعلامية أشارت إلى إسقاط مقاتلة "إف – 16" أوكرانية في أجواء مقاطعة زابوروجيه، وهو ما وصفته صحيفة "فويني أوبوزريفاتيل" الروسية بأنه أول نجاح للدفاع الجوي الروسي في تدمير طائرة حربية أميركية الصنع أثناء تنفيذها مهمة قتالية.
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وكان فلاديمير روغوف العضو في المجلس الاجتماعي الروسي قد أعلن في وقت سابق أن المقاتلة تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي الروسي على خط إطلاق الصواريخ حيث اعتزمت توجيه ضربة إلى القوات الروسية المرابطة في مقاطعة زابوروجيه الروسية، وأشار إلى أن العدد الاجمالي للطائرات الحربية المشاركة في الغارة الجوية بلغ 12 طائرة، تم تدمير إحداها.

يذكر أن الجيش الأوكراني تسلم من حلف الناتو 34 مقاتلة أميركية، وقد خسر قبل ذلك طائرة واحدة نتيجة "نيران صديقة" أو "خطأ الطيار" حسب المصادر الأوكرانية. (روسيا اليوم)
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